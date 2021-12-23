Квартал в центре Нижнего Тагила получил статус объекта культурного наследия

Разрушенные столбики на крыше дома позволили присвоить кварталу особый статус. Фото: сервис Яндекс.Карты

Один из центральных кварталов Нижнего Тагила получил статус объекта культурного наследия. Речь идет о жилой застройке 50-х годов прошлого века, расположенной в границах улиц Ленина, Мира, Строителей и Театральной площадью.

Решение о присвоении «охранной грамоты» центральному кварталу города принято начальником Управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Евгением Рябининым. Теперь все конструктивные новшества на этой территории допустимы только после официального согласования. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

На присвоение статуса повлияло письмо жителей дома №10 по проспекту Строителей, которые пожаловались на разрушение фигурных столбов на кровле. От них осталась только арматура, подпиравшая перекладину.

Весной этого года во время ремонта дома строители зашили пространство между ней и карнизом профлистом.

Жители дома обратились к архитекторам, после чего рассказали о ситуацию в мэрии, а потом передали информацию в правительство Свердловской области. Именно там приняли решение включить весь квартал типовой застройки в перечень объектов исторического наследия.