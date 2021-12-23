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Общество23 декабря 2021 8:10

В Свердловской области подорожает проезд в электричках

Тарифы будут проиндексированы с 1 января
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Проезд в электричках подорожает с 1 января

Проезд в электричках подорожает с 1 января

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области подорожает проезд в электричках. Как рассказали в Свердловской пригородной компании, тарифы будут проиндексированы с 1 января.

- Индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится ежегодно РЭК Свердловской области с учетом инфляционных процессов, - рассказали в пресс-службе компании.

Стоимость проезда зависит от расстояния, которое пассажиры проезжают в электричке. Так, например, за поездку из Екатеринбурга в Первоуральск нужно будет заплатить 102 рубля (ранее 98 рублей).

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Напомним, в 2022 году повысится стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга. Новые тарифы установят с 1 февраля. Об этом 16 декабря на пресс-конференции заявил глава города Алексей Орлов.