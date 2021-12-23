Для паломников перед Новым годом запустят бесплатную электричку до Верхотурья

Электропоезд отправится со станции "Екатеринбург Пассажирский" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед Новым годом из Екатеринбурга и Верхотурье отправится бесплатный электропоезд, который доставит к уральским монастырям паломников в день празднования обретения мощей святого праведного Симеона Верхотурского.

30 и 31 декабря праздничные Богослужения в Свято-Николаевском мужском монастыре возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Электропоезд отправится в Верхотурье 30 декабря, сделав несколько остановок, днем он прибудет в Верхотурье. Обратно электричка проследует днем 31 декабря.

Расписание бесплатного электропоезда № 6415 «Екатеринбург – Верхотурье» (местное время)

30 декабря

08:00 – отправление из Екатеринбурга

08:06 – остановочный пункт «ВИЗ»

09:51 – Верх-Нейвинск

10:24 –Невьянск

11:23 – Нижний Тагил

12:53 - Гороблагодатская

13:00 – Кушва

14:46 – прибытие в Верхотурье

Расписание бесплатного электропоезда № 6420 «Верхотурье - Екатеринбург» (местное время)

31 декабря

15:00 – отправление из Верхотурья

16:46 – Кушва

16:53 – Гороблагодатская

17:55 – Нижний Тагил

19:27 – Невьянск

19:59 – Верх-Нейвинск

21:32 – остановочный пункт «ВИЗ»

21:38 – прибытие в Екатеринбург