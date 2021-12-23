Для паломников перед Новым годом запустят бесплатную электричку до Верхотурья

Электропоезд отправится со станции "Екатеринбург Пассажирский"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Перед Новым годом из Екатеринбурга и Верхотурье отправится бесплатный электропоезд, который доставит к уральским монастырям паломников в день празднования обретения мощей святого праведного Симеона Верхотурского.
30 и 31 декабря праздничные Богослужения в Свято-Николаевском мужском монастыре возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
Электропоезд отправится в Верхотурье 30 декабря, сделав несколько остановок, днем он прибудет в Верхотурье. Обратно электричка проследует днем 31 декабря.
Расписание бесплатного электропоезда № 6415 «Екатеринбург – Верхотурье» (местное время)
30 декабря
08:00 – отправление из Екатеринбурга
08:06 – остановочный пункт «ВИЗ»
09:51 – Верх-Нейвинск
10:24 –Невьянск
11:23 – Нижний Тагил
12:53 - Гороблагодатская
13:00 – Кушва
14:46 – прибытие в Верхотурье
Расписание бесплатного электропоезда № 6420 «Верхотурье - Екатеринбург» (местное время)
31 декабря
15:00 – отправление из Верхотурья
16:46 – Кушва
16:53 – Гороблагодатская
17:55 – Нижний Тагил
19:27 – Невьянск
19:59 – Верх-Нейвинск
21:32 – остановочный пункт «ВИЗ»
21:38 – прибытие в Екатеринбург