В Нижнем Тагиле принят рекордный бюджет на 2022 год

Бюджет Нижнего Тагила в 2022 году будет рекордным, но дефицитным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гордуму Нижнего Тагила приняла рекордный для города бюджет, за который единогласно проголосовали все 23 депутата.

Доходы городской казны на будущий год составят 19 миллиардов 71 миллион рублей, из которых 13,5 миллиарда рублей – это вливания из федерального и регионального бюджетов. Доходы Нижнего Тагила составят только 29% или 5,5 миллиарда рублей.

Отчисления с НДФЛ в 2022 году составят 3 миллиарда рублей, доходы по акцизам на пиво и топливо вырастут до 693 миллионов. Немного снизятся поступления за пользование природными ресурсами и от доходов от продажи муниципальной собственности.

Расходы казны Нижнего Тагила в 2022 году составят 19 миллиардов 397 миллионов рублей, таким образом, дефицит бюджета составит 326 миллионов рублей.

На ремонт и строительство дорог из бюджета потратят 2 миллиарда 647 миллионов рублей. Часть из этих средств пойдет на завершение строительства моста через Городской пруд, реконструкцию Привокзальной площади и ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Также в микрорайоне Гальянка построят детский досуговый центр, состоящий из двух зданий.

Значительная часть денег из городского бюджета пойдет на образование, социальную политике, ЖКХ, культуру и спорт.