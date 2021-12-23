Ориентировочная протяженность участка трассы должна составить 274 километр Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разработка проектной документации М-12 от Казани до Екатеринбурга начнется до конца года. Росавтодор утвердил участок уральской трассы Дюртюли - Ачит.

- По предварительным расчетам, при реализации проекта планируется построить 105 искусственных сооружений, переустроить 84 инженерные коммуникации, - рассказали в пресс-службе Росавтодора.

Планируется, что подготовительные работы, а именно устройство подъездных путей, внутрипостроечных дорог и технологических площадок начнется уже в первой половине 2022 года. Также к месту работ начнут свозить технику.

Напомним, ранее сообщалось, что из федерального бюджета на проект планировки участка трассы Дюртюли - Ачит выделят 883 миллиона 775 тысяч рублей. Ориентировочная протяженность участка трассы должна составить 274 километр. Движение по трассе М-12 от Казани до Екатеринбурга откроется в 2024 году.