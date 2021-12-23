В Нижнем Тагиле перед открытием протестировали мост на Циолковского

Движение по путепроводу планируют открыть до конца года Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле протестировали мост на Циолковского. По нему проехали груженые самосвалы общей массой 78 тонн.

- В течение часа путепровод находился под различной нагрузкой, а геодезисты в это время делали замеры несущих конструкций мостового перехода, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. - Все зафиксированные показатели соответствовали допустимым нормам.

Геодезисты делали замеры несущих конструкций мостового перехода Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Испытания моста прошли успешно. Это значит, что после завершения подготовительных работ по путепроводу откроют временное движение автомобильного транспорта.

Сейчас строителям предстоит закончить работы на мосту, в том числе установить опоры освещения и ограждения моста. Напомним, проезд по мосту на улице Циолковского планируют открыть до конца этого года.