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Общество23 декабря 2021 6:15

В Свердловской области похолодает до -30 градусов

Температура понизится в выходные
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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К выходным прекратятся снегопады, но придут морозы

К выходным прекратятся снегопады, но придут морозы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в выходные ожидается похолодание. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в субботу столбики термометров опустятся до -30 градусов.

- С уходом циклона в большинстве районов Урала мороз окрепнет, температура воздуха 23-24 декабря понизится на 7-10 градусов, - рассказывала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В пятницу, 24 декабря, в ночное время ожидается -17,-22 градусов, на севере до -29 градусов, днем -14,-19 градусов. Синоптики обещают, что будет облачно с прояснениями и местами пройдет небольшой снег.

В субботу, 25 декабря, ночью столбики термометров покажут -20,-25 градусов, на севере до -30 градуса, днем потеплеет до -15,-20 градусов. Также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.