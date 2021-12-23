В Полевском женщину за неуплату алиментов приговорили к исправительным работам

В суде женщина признала свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае 2020 года с местной жительницы Полевским городским судом в пользу «Центра социальной помощи семье и детям» взысканы алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей в размере 1/3 части заработной платы ежемесячно. Женщина не платила деньги детям, поэтому в августе 2020 года ее отправили на обязательные работы на 40 часов, однако, и после этого она не стала обеспечивать своих детей.

- Являясь трудоспособным лицом, жительница Полевского о своем трудоустройстве судебному-приставу исполнителю не сообщала, в Государственном казенном учреждении службы занятости населения Свердловской области «Полевской центр занятости» на учете в качестве безработного не регистрировалась, материальной помощи в содержании детей не оказывала, участия в воспитании детей не принимала, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

За девять месяцев она накопила долг на сумму больше 248 тысяч рублей. Полевской городской суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на срок 5 месяцев с удержанием 5 % заработка в доход государства ежемесячно. Свою вину женщина признала.