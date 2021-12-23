Группа «Россети» в День энергетика ввела в работу четыре энергообъекта в Ростовской и Свердловской областях, Кузбассе и Новой Москве

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью «Россети Урал» - «Екатеринбург»

В церемонии пуска приняли участие Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, а также руководители дочерних компаний «Россети Юг», «Россети Урал», «Россети Сибирь» и «Россети Московский регион».

С нуля построена подстанция 110 кВ «Полевая» в Ростовской области («Россети Юг»), которая обеспечивает выдачу 120 МВт мощности новой Марченковской ветроэлектростанции. Подстанции 110 кВ «Горный Щит» («Россети Урал») и «Бенжереп-2» («Россети Сибирь»), которые участвуют в электроснабжении Екатеринбургской агломерации и Новокузнецкого района Кузбасса, прошли глубокую модернизацию. На подстанции 220 кВ «Лесная» («Россети Московский регион»), одном из опорных центров питания в Новой Москве, выполнен первый этап реконструкции, которая закроет вопрос дефицита мощности в радиусе 20 км минимум на 5 лет.

«Подстанции обеспечивают электроснабжение десятков тысяч жителей, промышленные и социально значимые объекты. В ходе реализации проектов были использованы передовые технологии и оборудование. В результате повысится надежность и качество электроснабжения, появится возможность для подключения новых потребителей. Отмечу, что в стране поступательно обновляется энергетическая инфраструктура», – подчеркнул Александр Новак.

«Группа «Россети» стремится развиваться опережающими темпами, учитывая текущие и будущие потребности клиентов. Наш приоритет – единые стандарты, подходы и высокое качество услуг на всей территории присутствия. В День энергетика мы вводим в работу объекты в разных частях страны. У новых питающих центров разные задачи, но есть общая черта – в каждом из проектов были применены актуальные решения, которые гарантируют высокий уровень надежности и эффективности передачи электроэнергии потребителям», – отметил Андрей Рюмин.

Более 95% оборудования, установленного на энергообъектах, отечественного производства, включая современное силовое и коммутационное оборудование, микропроцессорные защиты. Также реализованы удаленная наблюдаемость и интеллектуальный учет электроэнергии.

Энергообъект, введенный в работу в г. Екатеринбурге - подстанцию 110 кВ «Горный Щит», в день торжественного пуска лично посетили министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко. Они ознакомились с современным оборудованием, смонтированным на подстанции, и оценили результаты работы уральских энергетиков ПАО «Россети» на центре питания.