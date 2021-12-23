Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 23 декабря: новый каток, жалоба рестораторов и ДТП с девочкой

Новости Екатеринбурга: утро 23 декабря Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 23 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

Около 22 часов 22 декабря в Екатеринбурге напротив дома №28 по улице Начдива Онуфриева 43-летняя горожанка за рулем Renault Logan возвращалась с 8-летней дочкой с тренировки.

В какой-то момент женщина не справилась с управлением и врезалась в дерева. Девочка получила тупую травму живота и была доставлена в больницу. По данным отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, ребенок находился на задней пассажирском сидении, и была пристегнута ремнем безопасности.

Рестораторы Свердловской области недовольны решением губернатора, который до 20 января 2022 года отменил посещение ТРЦ по QR-кодам. По мнению представителей отрасли общепита, это решение – одностороннее.

Дело в том, что теперь посетители могут ходить в заведения общепита в торговых центрах, не предъявляя код. Рестораны, кафе и бары, расположенные вне ТРЦ по-прежнему должны требовать с клиентов QR-код.

Жалобу рестораторы направили бизнес-омбудсмену Свердловской области Елене Артюх. Также они намерены направить письмо в региональную прокуратуру и Управление Федеральной антимонопольной службы.

Вчера возле стадиона «Екатеринбург Арена» со стороны улицы Татищева открылся большой каток с теплой раздевалкой и прокатом коньков. Работает каток шесть дней в неделю, кроме понедельника.