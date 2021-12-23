В Екатеринбурге в ДТП пострадала восьмилетняя девочка

Мама везла дочку с тренировки домой Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге вечером, 22 декабря, 43-летняя женщина за рулем Renault Logan, возвращаясь с восьмилетней дочкой с тренировки, не справилась с управлением и врезалась в дерево. Девочку с тупой травмой живота доставили в больницу.

- В 21:50 по адресу ул. Начдива Онуфриева напротив дома № 28, водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь по ул. Начдива Онуфриева со стороны ул. Серафимы Дерябиной в сторону ул. Громова, допустил съезд с дороги, с последующим наездом на препятствие (дерево), - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Известно, что девочка находилась на заднем пассажирском сиденье автомобиля и была пристегнута ремнем безопасности. Ее мама рассказала инспекторам ГИБДД, что не обеспечила постоянный контроль за машиной и ее занесло. Женщина имеет стаж управления 17 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ не привлекалась. Результаты медицинского освидетельствования показали, что она была трезва.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Госавтоинспекция обращается к водителям с требованием неукоснительно соблюдать правила, быть предельно внимательными, учитывать интенсивность движения, особенности состояния автомобиля, дорожные и метеорологические условия. Кроме того, необходимо постоянно контролировать движение транспортного средства.