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Спорт22 декабря 2021 17:36

Возле стадиона «Екатеринбург Арена» открылся большой каток

Он будет работать каждую неделю со вторника по воскресенье
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Каток расположен рядом с Центральным стадионом

Каток расположен рядом с Центральным стадионом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле стадиона «Екатеринбург Арена» в периметре улиц Татищева – Пирогова – Ключевская 22 декабря открылся большой каток.

Рядом с катком работает теплое помещение, где можно переодеть обувь, взять в аренду коньки или заточить свои коньки, а также оставить на хранение вещи. На сам каток допуск без QR-кода, в прокат также можно взять коньки при отсутствии кода свежем воздухе.

Каток, получивший название «Арена Парк» работает со вторника по воскресенье, понедельник – выходной. Попасть на каток можно с улицы Татищева.

Где еще можно покататься на коньках и как работают катки Екатеринбурга – в материале «КП».