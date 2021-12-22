Возле стадиона «Екатеринбург Арена» открылся большой каток

Каток расположен рядом с Центральным стадионом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле стадиона «Екатеринбург Арена» в периметре улиц Татищева – Пирогова – Ключевская 22 декабря открылся большой каток.

Рядом с катком работает теплое помещение, где можно переодеть обувь, взять в аренду коньки или заточить свои коньки, а также оставить на хранение вещи. На сам каток допуск без QR-кода, в прокат также можно взять коньки при отсутствии кода свежем воздухе.

Каток, получивший название «Арена Парк» работает со вторника по воскресенье, понедельник – выходной. Попасть на каток можно с улицы Татищева.

Где еще можно покататься на коньках и как работают катки Екатеринбурга – в материале «КП».