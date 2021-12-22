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Общество22 декабря 2021 16:18

МЧС проверит в Екатеринбурге безопасность новогодних площадок перед праздниками

Об этом рассказали в администрации Екатеринбурга
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Также в Екатеринбурге проверят производителей и продавцов пиротехники.

Также в Екатеринбурге проверят производителей и продавцов пиротехники.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед новогодними праздниками в Екатеринбурге спасатели проверят все площадки, на которых будут происходить торжества. Об этом сегодня рассказали на заседании городской антитеррористической комиссии в администрации города, которую провел мэр Алексей Орлов.

- Все ключевые площадки на территории уральской столицы в обязательном порядке будут проверены представителями МЧС России, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - В рамках антитеррористической безопасности усилена охрана потенциально опасных объектов, создан резерв материально-технического оборудования на случай чрезвычайных ситуаций. Предварительно проведено обучение персонала, обеспечена готовность аварийных бригад и наличие у них необходимого оборудования.

Также специалисты собираются проверить предприятия, создающие, хранящие и продающие пиротехнику.