МЧС проверит в Екатеринбурге безопасность новогодних площадок перед праздниками

Также в Екатеринбурге проверят производителей и продавцов пиротехники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед новогодними праздниками в Екатеринбурге спасатели проверят все площадки, на которых будут происходить торжества. Об этом сегодня рассказали на заседании городской антитеррористической комиссии в администрации города, которую провел мэр Алексей Орлов.

- Все ключевые площадки на территории уральской столицы в обязательном порядке будут проверены представителями МЧС России, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - В рамках антитеррористической безопасности усилена охрана потенциально опасных объектов, создан резерв материально-технического оборудования на случай чрезвычайных ситуаций. Предварительно проведено обучение персонала, обеспечена готовность аварийных бригад и наличие у них необходимого оборудования.

Также специалисты собираются проверить предприятия, создающие, хранящие и продающие пиротехнику.