Свердловский областной музей получит костюмы, в котором Уральский народный хор выступал перед ликвидаторами аварии в Чернобыле

Рабочие на крыше Чернобыльской АЭС. Фото: Янсон Оскар

Старинные костюмы Уральского народного хора в этот четверг окажутся в экспозиции Свердловского областного краеведческого музея. Среди костюмов будут наряды 1970-х, в которых артисты хора выступали перед ликвидаторами аварии Чернобыльной атомной электростанции.

- Помимо раритетных костюмов легендарного творческого коллектива в музейные фонды будут переданы 120 экспонатов от фонда «Центра истории Свердловской области» и Регионального центра патриотического воспитания Среднего Урала, - уточняют в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Событие приурочено к 150-летию Свердловского краеведческого музея.

Также фонд музея пополнят исторические артефакты, фотографии и книги, связанные с Уральским народным хором.