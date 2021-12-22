К проверке гибели жителя Нижнего Тагила из-за гололеда подключились СКР и полиция

Проверку инцидента организовал СКР по Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 декабря 2021 года у продовольственного магазина по улице Зари в Нижнем Тагиле из-за сильного гололеда упал 70-летний мужчина, получивший серьезную травму головы.

Пострадавшего доставили в больницу, где он через два дня скончался из-за последствий падения. Об этом ранее писала «КП-Екатеринбург». Через несколько дней после ЧП проверку инцидента начала региональная прокуратура, сотрудники которой выясняют, кому принадлежит территория, где травмировался тагильчанин, а также причину плохого состояния тротуара, не очищенного ото льда.

После этого доследственную проверку инцидента начали следователи СУ СКР по Свердловской области.

- В рамках проверочных мероприятий следователями СКР данной ситуации будет дана объективная правовая оценка. В частности, будет устанавливаться, в полном ли объёме ответственными лицами проводились мероприятия по очистке тротуаров от наледи в целях обеспечения безопасности граждан. Для определения точной причины смерти пострадавшего проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

В полиции Нижнего Тагила рассказали, что сообщение о травмировании пенсионера поступило в дежурную часть отдела полиции №17 17 декабря в 20:36 из Демидовской больницы.

Полицейский, выехавший в больницу не смог пообщаться с пострадавшим, так как он был в тяжелом состоянии.

- Участковые уполномоченные отдела полиции № 17 проводят проверку по данному факту, собранные материалы в настоящее время направляются в Следственный комитет, - рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».