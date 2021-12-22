Первые аукционы по реновации на Эльмаше и Уралмаше могут пройти в начале 2022 года

В Екатеринбурге под комплексное развитие территории пока определено только три участка на Уралмаше и Эльмаше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатеринбург продолжает готовиться к реализации программы комплексного развития территорий (КРТ), которую в народе для простоты называют реновацией. По этой программе в Екатеринбурге планируют расселять старые дома, чтобы затем на их месте возвести новостройки.

Пока в программе обозначено три участка на Уралмаше и Эльмаше. Это порядка 40 жилых домов, построенных в 40-е и 50-е годы прошлого века. В декабре жильцы домов голосовали за то, согласны ли они, чтобы их расселяли, или же нет. Нужно 2/3 голосов собственников, чтобы дом вышел из программы КРТ. Между тем члены архитектурно-градостроительного совета города планируют на одном из заседаний в будущем году обсудить, какие именно новостройки можно будет построить вместо снесенных двухэтажных домов.

- Мы будем на Градсовете рассматривать территории под КРТ, потому что это очень важно для людей. Люди должны понимать, что там будет построено, потому что идей очень много, - рассказал "КП-Екатеринбург" Рустам Галямов, заместитель председателя градостроительного совета. - Очень многие пишут и ждут, что там будут какие-то высотки. А мы хотим попытаться сделать какой-то баланс. И будем этот вопрос выносить на Градсовет.

Также заместитель главы Екатеринбурга, курирующий вопросы строительства, рассказал, когда могут состояться первые аукционы по программе КРТ. На них определят застройщиков, которые будут развивать территорию. Они же займутся и расселением старых домов.

- Надеюсь в первом квартале следующего года мы первые аукционы проведем и тогда уже будем понимать этот механизм, - уточнил Рустам Галямов. - КРТ это по сути механизм развития застроенных территорий, который и раньше работал. Но его усовершенствовали, чтобы сделать больше защитных мероприятий для жителей.

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