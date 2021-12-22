На ЖБИ иномарка сбила ребенка на «зебре»

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ в 14:20 22 декабря иномарка сбила 9-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.

Водитель «Рено Логан» двигаясь по улице Сыромолотова со стороны Высоцкого в сторону Сиреневого бульвара, напротив дома №15 сбил ребенка на «зебре». Ребенок попал в больницу с ушибами. Об этом информирует Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Мужчина сказал, что не заметил ребенка на "зебре". Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Сотрудники полиции установили, что за рулем иномарки был 58-летний мужчина со стажем вождения 26 лет. К административной ответственности за это время он привлекался пять раз.

Мужчина пояснил, что когда он приближался к пешеходному переходу, то ребенок выбежал неожиданно, он применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

На месте ДТП сотрудники ГИБДД произвели замеры, составили документы. Точная причина ДТП будет установлена в ходе дознания.