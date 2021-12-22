Свердловская киностудия снимет игровой фильм в Екатеринбурге

Свердловская киностудия готовится к запуску после обновления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская киностудия после перезапуска готовится к съемкам первого игрового фильма. Это будет социальная драма Артема Аксененко по сценарию Саввы Минаева «Сломя голову».

Сюжет первого фильма обновленной киностудии рассказывает о преподавателе античной литературы, жизнь которого навсегда изменилась за несколько секунд. Проект поддержало Министерство культуры РФ.

- Картину будут снимать в Екатеринбурге. Фильм был отобран по итогам питчинга экспертным советом Министерства культуры России и рекомендован к получению поддержки. Авторы намерены создать фильм в жанре драмы с элементами экшена и рассказать о роли мужчины в современном мире, - рассказывают в пресс-службе киностудии.

Фильм выйдет на больших экранах в кинотеатрах, а также на цифровых платформах.