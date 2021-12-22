Стройматериалы в Свердловской области подорожали еще на 30%

Стройматериалы сильно подросли в цене Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представители строительной отрасли Свердловской области заявили, что стоимость по некоторым позициям на рынке товаров подросли в 2021 году на 30%.

Речь идет о инженерных системах, включая отопление, водоснабжение и канализацию, а также материалы для внутренней отделки – краски, гипсокартон, шпатлевку, саморезы. Часть стройматериалов подорожала на 100%, констатировали представители строительных компаний.

В управлении Уральского отделения Федеральной антимонопольной службы, в 2021 году металлопродукция подросла в цене на 50%, цены на асфальт поднялись на 5-15%, на пиломатериалы – от 20 до 50%, на бетон на 5-50%, на кирпич – на 2 – 15%, на продукцию ПВХ – от 25%.

Главной причиной подорожания стройматериалов представители отрасли называют рост цен на сырье, а также на электроэнергию, воду и газ. Также строители заявили о снижении прибыли в этом году на 20%