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Недвижимость22 декабря 2021 12:24

В Нижнем Тагиле управляющую компанию оштрафовали за комаров

Подвал дома затопило, после чего жильцов стали доставать насекомые
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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УК заплатит за нарушение 10 тысяч рублей

УК заплатит за нарушение 10 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управляющую компанию «Жилищно-коммунальное управление» Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал после рассмотрения дела о затоплении подвала одной из многоэтажек. После коммунальной аварии жильцов дома стали доставать мошки и комары.

Жители несколько раз просили коммунальщиков устранить последствия аварии, однако руководство управляющей компании не реагировали на просьбы. Тогда граждане обратились в районную прокуратуру.

После проверки выяснилось, что в мусороприемной камере живут тараканы, пауки, комары и мошки. В итоге на юридическое лицо наложили штраф в размере 10 тысяч рублей. Также руководство УК должно устранить нарушения.