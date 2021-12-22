В Нижнем Тагиле управляющую компанию оштрафовали за комаров

УК заплатит за нарушение 10 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управляющую компанию «Жилищно-коммунальное управление» Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал после рассмотрения дела о затоплении подвала одной из многоэтажек. После коммунальной аварии жильцов дома стали доставать мошки и комары.

Жители несколько раз просили коммунальщиков устранить последствия аварии, однако руководство управляющей компании не реагировали на просьбы. Тогда граждане обратились в районную прокуратуру.

После проверки выяснилось, что в мусороприемной камере живут тараканы, пауки, комары и мошки. В итоге на юридическое лицо наложили штраф в размере 10 тысяч рублей. Также руководство УК должно устранить нарушения.