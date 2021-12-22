В Екатеринбурге местный житель пытался дать взятку инспекторам ДПС

В Екатеринбурге 33-летний местный житель пытался дать взятку инспекторам ДПС, инцидент произошел 21 декабря, когда полицейские остановили водителя ВАЗ-2107, во время проверки документов выяснилось, что у него истек срок страхового полиса, поэтому экипаж начал оформлять правонарушение.

- Мужчина предложил инспекторам откупиться. В ответ полицейские пояснили гражданину, что за данное деяние ему грозит уголовная ответственность. Но он достал купюру и положил ее между пассажирскими сиденьями патрульной машины, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

На нарушителя все же составили протокол за «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве», мужчине грозит до четырех лет тюрьмы со штрафом в размере до двадцатикратной суммы взятки или без такового.