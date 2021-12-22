ВТБ: перед Новым годом екатеринбуржцы на 40% увеличили траты в кафе и ресторанах

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Это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов ВТБ.

По сравнению с прошлым декабрем увеличилась не только выручка заведений, но и частота их посещений уральцами. Это доказывает рост числа транзакций в общепите на 17% – более 270 тысяч чеков.

Траты екатеринбуржцев в ресторанах и кафе по сравнению с прошлым декабрем увеличились на 27% – до 40 млн рублей. Количество транзакций превысило 40 тыс., а средний счет составил около 1000 рублей.

Максимальную динамику по объему трат год к году демонстрируют бары и клубы. За три недели декабря екатеринбургские клиенты ВТБ потратили там в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Средний чек также превысил 1000 рублей.

Сопоставимый прирост (+43%) показывают и точки фастфуда, где траты уральцев увеличились до 95 млн рублей, а количество транзакций достигло 230 тысяч (+27%). В среднем екатеринбуржцы оставляют там около 400 рублей за один счет.

В ТОП-5 городов-лидеров по обороту карт ВТБ в ресторанной индустрии в декабре вошли Москва (3,2 млрд рублей), Санкт-Петербург (622 млн), Новосибирск (163 млн), Екатеринбург (140 млн) и Казань (109 млн). Максимальный прирост выручки год к году показали Воронеж (+68%), Москва (+58%) и Ставрополь (+56%).

«Традиционно в декабре кафе и рестораны наращивают выручку: есть возможность провести встречи с коллегами по итогам года, посидеть с друзьями перед праздниками. Свою роль вносит и сезон корпоративов, которые в прошлом году были существенно ограничены. Сейчас мы видим, что выручка индустрии в ноябре-декабре в целом сопоставима, а ведь впереди еще последняя неделя года, которая традиционно считается одной из самых «горячих» с точки зрения спроса. Уже сейчас по сравнению с прошлым годом обороты по картам клиентов ВТБ в кафе и ресторанах увеличились почти в 1,5 раза. Заведения адаптировались к пандемии, внедрив собственные сервисы доставки и предложив гостям новые форматы обслуживания и проведения мероприятий», — комментирует Сергей Дырин, главный аналитик розничного рынка ВТБ.