В Березовском пропал 48-летний мужчина

Сейчас поисками мужчины занимаются волонтеры поискового отряда «Прорыв» и полицейские Фото: Прорыв
В Березовском Свердловской области пропал 48-летний Семин Юрий. О его местонахождении ничего неизвестно с 20 декабря. Сейчас его поисками занимаются волонтеры поискового отряда «Прорыв» и полицейские. По их данным, пропавший может передвигаться на автомобиле.
- Может передвигаться на А/М Митсубиси Лансер красного цвета, госномер А656АН, 96 регион, - рассказали волонтеры.
Приметы:
Рост: 169 см.
Телосложение: среднее.
Цвет глаз: зеленые.
Цвет волос: темные.
На момент пропажи был одет: куртка темно-синего цвета с капюшоном, кроссовки зимние ярко желтого цвета, штаны спортивные темно-синего цвета, футболка черного цвета с надписью на спине желтого цвета, шапка вязаная серого цвета.
Если вы знаете, где может находиться Юрий, сообщите в ОВД Березовского по телефону +7 (34369) 4-75-00 или руководителю поискового отряда Наталии: +79000440220.