В Березовском пропал 48-летний мужчина

Сейчас поисками мужчины занимаются волонтеры поискового отряда «Прорыв» и полицейские Фото: Прорыв

В Березовском Свердловской области пропал 48-летний Семин Юрий. О его местонахождении ничего неизвестно с 20 декабря. Сейчас его поисками занимаются волонтеры поискового отряда «Прорыв» и полицейские. По их данным, пропавший может передвигаться на автомобиле.

- Может передвигаться на А/М Митсубиси Лансер красного цвета, госномер А656АН, 96 регион, - рассказали волонтеры.

Приметы:

Рост: 169 см.

Телосложение: среднее.

Цвет глаз: зеленые.

Цвет волос: темные.

На момент пропажи был одет: куртка темно-синего цвета с капюшоном, кроссовки зимние ярко желтого цвета, штаны спортивные темно-синего цвета, футболка черного цвета с надписью на спине желтого цвета, шапка вязаная серого цвета.

Если вы знаете, где может находиться Юрий, сообщите в ОВД Березовского по телефону +7 (34369) 4-75-00 или руководителю поискового отряда Наталии: +79000440220.