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Общество22 декабря 2021 10:23

В Верхней Пышме в историческом музее залили каток

Официальное открытие площадки назначено на 23 декабря
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК

В Верхней Пышме появился еще один каток, его залили на площадке музейного комплекса УГМК и уже прозвали «историческим». Планируется, что ледовая площадка сможет вмещать в себя до 30 посетителей, здесь работает прокат коньков, также доступна теплая раздевалка и пункт быстрого питания.

Официальное открытые катка запланировано на 17:00 23 декабря. На протяжении всего сезона для посетителей корта запланированы еженедельные розыгрыши. Одним из главных призов станет возможность участия в торжественном шествии, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне на одном из исторических танков, - рассказали в пресс-службе УГМК.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на стадионе «золотой школы» № 106, которая расположена на Вторчермете, залили большой каток. В открытии развлекательной площадки принимали участие глава уральской столицы Алексей Орлов, а также выпускник этого учебного заведения – бизнесмен Андрей Симановский.