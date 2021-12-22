Фото: пресс-служба УГМК

В «Екатеринбург-Сити» начали строить шестиэтажный гастромолл. Об этом сообщили в пресс-службе «УГМК». Здание площадью 31,4 квадратных метра будет возведено на углу улиц Боевых дружин-Октябрьской революции.

На первом и втором этажах здания будет находиться гастрорынок, который объединит в себе лучшие ресторанные проекты Екатеринбурга. Здесь же будет event-пространство со сценой. Третий этаж займет большой коворкинг, четвертый и пятый - офисы, магазины и шоурумы. На шестом этаже будут только офисные помещения. На двух подземных этажах организуют паркинг на 192 машиноместа.

Фото: пресс-служба УГМК

- Мы вдохновлялись такими объектами, как Центральный рынок на Рождественском бульваре в Москве, рынки Berlin Village Market в Берлине, Mercato di San Lorenzo во Флоренции и другими. Я как житель Екатеринбурга отлично знаю, что у нас в большой моде экологически чистые фермерские продукты, рестораны разных концепций, мероприятия, шопинг, - рассказал директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

В здании планируют установить шесть панорамных лифтов и уникальные для Екатеринбурга терассы.

Ранее компания получила разрешение на возведение здания гастромолла от Министерства строительства и развития инфраструктуры и Управления по охране объектов культурного наследия Свердловской области. Застройщик обещает, что обеспечит полную сохранность расположенных рядом объектов культурного наследия.