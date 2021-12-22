ДТП произошло напротив дома № 175 по улице Проезжая Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге неизвестный водитель сбил 26-летнюю девушку и скрылся. ДТП произошло во вторник, 21 декабря около в 18:30 напротив дома № 175 по улице Проезжая.

- Автомобиль двигался по ул. Проезжая со стороны ул. Норильская в сторону пер. Укромный, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на женщину - пешехода, которая шла слева направо по ходу движения транспортного средства, после чего скрылся с места происшествия, - рассказали в отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Девушка получила травмы и обратилась в травмпункт. Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП, а также тех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, позвонить по телефону 8-967-742-92-14.