В Сургуте вводят особый противопожарный режим

Горожанам посоветовали покупать только качественную технику Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 27 декабря по 9 января в Сургуте будет действовать особый противопожарный режим, во время которого сотрудники полиции, администрации города, МЧС и Росгвардии обойдут все торговые точки, где продают и хранят пиротехнические изделия. В этот период также будет организовано дежурство в местах массового скопления горожан.

По словам специалистам, в Сургуте организуют несколько точек, с которых можно будут запускать салют: это площадь Нефтяников, площадь у Театра СурГУ, на Сайме. Молодежный сквер и площадка между Югорским трактом и улицей Мелик-Карамова. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

Перед праздниками окружной Роспотребнадзор дал официальные рекомендации по выбору качественных пиротехнических изделий.

Правила покупки пиротехнических изделий:

1. Не покупайте фейерверки и петарды с рук на точках несанкционированной торговли. Их продавать можно только в магазинах, отделах, павильонах, киосках, у продавцов которых есть сертификаты (сертификационный номер должен быть у каждого изделия) и условия для правильного хранения продукции.

2. Проверяйте внешний вид пиротехники, если товар деформирован или же у него нарушена целостность упаковки – не покупайте такое изделие.

3. Маркировка изделия должна быть на русском языке, текст пропечатан читаемым шрифтом. Также должен быть проставлен срок годности изделия, размеры опасной зоны, инструкция по использованию изделия.