В Свердловской области зарегистрирован еще 591 случай заражения коронавирусом

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 193 668 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за минувшие сутки по состоянию на 22 декабря 2021 года официально подтвержден 591 новый случай коронавируса, из которых 253 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Каменске-Уральском, Артемовском, Кушве, Кировграде, Первоуральске, Реже, Нижнем Тагиле и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 193 668 человек, из которых 166 910 человек полностью вылечились от вируса. За сутки медики сняли диагноз у 467 человек.

Сейчас медики оценивают состояние 482 человек как тяжелое, 315 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 223 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтвердились еще 30 случаев смерти заболевших COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 9 153 человека.