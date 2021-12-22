В Ледовом городке Нижнего Тагила тестируют летающую Бабу Ягу

Сейчас на площади заканчивают возводить городок

В Ледовый городок Нижнего Тагила на Театральной площади вернули летающую Бабу Ягу, которую сейчас тестируют перед установкой.

Скульптуру Бабы летом этого года изготовил Эдуард Пономаренко из папье-маше и монтажной пены, она стала копией Бабы Яги, которую устанавливали на Театральной площади Нижнего Тагила в 80-е годы.

В качестве двигателя у фигуры Бабы Яги используется реверсивная электродрель, а сам образ скопирован с героя советского актера Георгия Милляра из сказки «Морозко». Сейчас механизм модели тестируется, после чего Баба Яга будет летать над площадью над памятником Чепепановым. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Запустят Бабу Ягу с 27 декабря, в день, когда Ледовый городок на Театральной площади откроется официально. На него потратили 11,5 миллиона рублей. Темой этого года стали герои студии «Союзмультфильм».