В Екатеринбурге в суд за день поступило 143 дела на антимасочников

В Екатеринбурге начнут массово судить антимасочников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начнут массово судить антимасочников. Так, в Ленинский районный суд за один день, 16 декабря, поступило 143 дела. Их будут судить по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

- Такие дела поступают ежедневно. Они расписаны по разным судьям и будут рассмотрены, скорее всего, уже в следующем году, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе суда.

По данным, предоставленным Областным судом Свердловской области, в 2021 году с 13 по 20 декабря было рассмотрено 901 дело за нарушение масочного режима. Всего с третьего апреля 2020 года по области поступило и рассмотрено на данный момент 60 026 материалов за отсутствие масок.

Отметим, что в Свердловской области за сутки зарегистрирован еще 591 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 193 668 человек.