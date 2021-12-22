РЭК Свердловской области утвердила повышение тарифов на тепло для жителей Екатеринбурга

Теплоснабжение в Екатеринбурге в 2022 году подорожает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила новые тарифы на отопление для жителей Екатеринбурга с 1 июля 2022 года. С этой даты стоимость одной гигакалории для потребителей вырастет почти до двух тысяч рублей.

В документе говорится о теплоисточниках, которые не входят в единую систему централизованного теплоснабжения. В первом полугодии для населения тариф останется прежним - 1888,96 рублей, с 1 июля 2022 года услуги компании «Т Плюс» вырастут в цене на 92,55 рублей за гигакалорию и составят 1981, 51 рублей.

В Единой системе централизованного теплоснабжения ранее уже установили поэтапное повышение тарифов в 2022 году. Сейчас для жителей Екатеринбурга плата установлена на уровне 2029,70 рублей за гигакалорию. В будущем году цена на первом этапе вырастет до 2060,22 рублей, а позже – до 2195,50 рублей.