Пассажир из Таджикистана попался на таможне в «Кольцово» с нелегальным грузом

Мужчину задержали на кольцовской таможне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» гражданин Таджикистана пытался пронести через таможню 2,15 килограмма запрещенных для ввоза в Россию продуктов, а именно – мясо домашнего приготовления.

Ввоз данного продукта является грубым нарушением согласно «Положению о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на Таможенной границе Таможенного союза и Таможенной территории ТС». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Опасную продукцию у пассажира сотрудники таможни изъяли, после чего уничтожили мясо в целях нераспространения инфекций, могут угрожать человеку и животным. В Россельхознадзоре Свердловской области подчеркнули, что гражданина Таджикистана после инцидента привлекли к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ.