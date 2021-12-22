Департамент по развитию туризма Свердловской области возглавила Эльмира Туканова

Эльмира Туканова с 2013 года возглавляла Центр развития туризма Фото: департамент информполитики

Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области возглавила Эльмира Туканова. Она будет заниматься привлечением федерального финансирования на реализацию инфраструктурных проектов и разрабатывать комплекс мер по поддержке предпринимательских инициатив в сфере туризма.

- Создание качественной инфраструктуры, рост внутреннего туризма и качественное предоставление услуг, а также создание рабочих мест в индустрии - это наши основные направления деятельности, - рассказала Эльмира Туканова.

По ее словам, департамент будет курировать в числе прочих вопросы подготовки кадров для отрасли, создания новых турпродуктов, а также будет заниматься развитием региональных маршрутов.

Новая структура в составе правительства региона начнет работать с 1 января 2022 года. Напомним, ранее Эльмира Туканова с 2013 года возглавляла Центр развития туризма Свердловской области. Она покинула этот пост в феврале 2021 года.