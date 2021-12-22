На Серовском тракте сгорела «Газель»

Прибывшие на место пожарные потушили огонь в течение двух минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 42 километре Серовского тракта ночью, 22 декабря, сгорела «Газель». Тушить автомобиль выезжали пожарные.

- В 01:54 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Верхняя Пышма, Серовский тракт. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пламя охватило кабину «Газели». По данным спасателей, площадь пожара составила два квадратных метра. Прибывшие на место пожарные потушили огонь в течение двух минут.

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