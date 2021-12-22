На Урале будут судить женщину-водителя, погубившую в аварии двух пассажирок

Водитель несколько раз влетела в деревья Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Урале будут судить 47-летнюю женщину из Екатеринбурга по вине которой в аварии погибли две пассажирки. Страшное ДТП произошло 31 июля на 23 километре трассы «Екатеринбург - Тюмень». Женщина села пьяной за руль и выехала с трассы в лес.

- Женщина не наблюдала за дорожной обстановкой, а именно не приняла меры к снижению скорости перед перекрестком, не справилась с управлением, допустила съезд с проезжей части в кювет с дальнейшим движением неуправляемого автомобиля в лесной массив, где неоднократно допустила столкновение с деревьями, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Как ранее сообщили в ГИБДД, она ехала на Nissan Tiida с четырьмя пассажирами. От удара две пассажирки автомобиля 45 и 37 лет погибли на месте. Сама водитель, 47-летний мужчина и 9-летний ребенок, чудом выжившие в аварии, с травмами попали в больницу.

Женщину обвиняют по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения). Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Белоярский районный суд Свердловской области.