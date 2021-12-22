Онлайн-образование в 2021: жители Cвердловской области интересуются IT и дизайном

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Наибольшей популярностью у жителей челябинского региона пользовались курсы «Java. Базовый курс» и «Алгоритмы: теория и практика. Структуры данных», также обучение информационным технологиям востребовано у жителей Курганской и Оренбургской областей. Среди пользователей из регионов, входящих в макрорегион «Урал», наибольший интерес к онлайн-образованию проявили жители Челябинской, Свердловской областей и Пермского края.

Так, клиенты из Свердловской области также выбирали IT-темы и, в частности, курс «Алгоритмы: теория и практика. Структуры данных», на втором по популярности месте раздел «Дизайн» и курс быстрого рисунка «Основы скетчинга». Жители Пермского края в основном изучали маркетинговые дисциплины, наиболее популярными стали «Основы Event-менеджмента» и дизайн – «Figma. Начальный уровень», этот же курс чаще остальных выбирали жители Республики Коми. Клиенты в Ханты-Мансийском автономном округе чаще всего изучали курсы о дизайне. Фокусной темой в Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области стали курсы, направленные на развитие управленческих навыков «Бизнес и управление», так, жители ЯНАО чаще выбирали «Смотрим на бизнес глазами инвестора».

В мае 2021 года Tele2 запустила образовательный портал, где можно получать знания и навыки в программировании, информатике, анализе данных и других IT-компетенциях. На портале Skill.Tele2 также доступны онлайн-курсы об управлении бизнесом, дизайне и маркетинге, тренинги личностного роста и материалы по общеобразовательным дисциплинам. Для обучения на портале клиентам Tele2 потребуется зарегистрироваться на сайте skill.tele2.ru и выбрать интересующую тему. Часть онлайн-курсов представлены бесплатно. Для специалистов, которым требуются более профессиональное и углубленное изучение предмета, доступны материалы по подписке. Лекции подготовлены опытными бизнес-практиками и преподавателями ведущих вузов страны, экспертами проектов Computer Science Centеr, GeekBrains, Stepik и «Лекториум».

Пользователи платформы Skill.Tele2 выбирают удобный график обучения и самостоятельно решают, сколько времени уделять прохождению курсов. В digital-пространстве не нужно подстраиваться под группу или преподавателя. Для закрепления знаний предусмотрены контрольные вопросы, тесты и практические задания.