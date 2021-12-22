Для жителей Екатеринбурга наиболее значимыми в уходящем году стали проекты по строительству и ремонту дорог

Для жителей Екатеринбурга стало значимым в 2021 году досрочное открытие Макаровского моста после реконструкции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob попросил жителей Екатеринбурга, назвать наиболее важные события, произошедшие в их городе в уходящем году. Оказалось, что для большинства опрошенных екатеринбуржцев наиболее значимыми в уходящем году стали проекты по строительству и ремонту дорог. Событием года это стало для 23% опрошенных горожан.

В частности для жителей Екатеринбурга стало значимым в 2021 году начало прокладки трамвайной ветки в Академический район, строительство развязки на Калиновском мосту, досрочное открытие Макаровского моста после реконструкции.

Кроме того, 17 % горожан отметили выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания Свердловской области в качестве ключевого события года. Немного меньше - 13% опрошенных, назвали вакцинацию, 9% - спортивные события: Олимпиаду в Токио, подготовку Екатеринбурга к проведению Универсиады-2023.

Также жителям Екатеринбурга запомнились такие проекты по благоустройству города, как открытие памятной стелы и кедровой аллеи Славы, аллеи Победы, аллеи «Российской славы» в честь авиаторов (8%). Столько же горожан отметили введение QR-кодов и локдаун. Празднование Дня Победы и проведение VI Уральской биеннале индустриального искусства посчитали важным событием по 4% опрошенных. По 3% назвали главными в уходящем году политические перипетии и праздничные мероприятия.