Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 22 декабря: отмена QR-кодов, завершение поисков 37-летней уралочки и спасение кота

Новости Екатеринбурга: утро 22 декабря Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 22 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

В Екатеринбурге и Свердловской области с 22 декабря 2021 года сроком до 20 января 2022 года отменены QR-коды при посещении торгово-развлекательных центров, включая все торговые точки за исключением кинотеатров.

Также разрешена работа баров, кафе и ресторанов в ночное время. Такое решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на фоне снижения заболеваемости коронавирусом в регионе. Так, по заявлению зам главы региона Павла Крекова, сейчас уже половина коечного фонда области в ковидных госпиталях передана для плановой помощи.

В Екатеринбурге завершены поиски 37-летней Алены Коморниковой. Которая пропала еще 14 декабря. До вчерашнего вечера о местонахождении женщины не было ничего известно. Накануне волонтеры сообщили, что поиски женщины завершены. Она найдена живой.

Настоящую спецоперацию пришлось развернуть вечером 21 декабря волонтерами «Зооспаса» Екатеринбурга во дворе одного из многоквартирных домов. Здесь на высокое дерево вскарабкался кот, и вот обратно слезть не смог.

- Достаточно простой случай, если не считать некоторых сложностей, которые в ходе подъема создавались густой чащей боковых веток, покрывавшей весь ствол, - рассказали спасатели.

Питомца после вызволения с дерева вернули встревоженной хозяйке.