Волонтеры завершили поиск пропавшей 37-летней жительницы Екатеринбурга

Екатеринбурженку искали неделю Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» завершили поиск пропавшей 37-летней Алены Коморниковой. О ее местонахождении не было ничего известно целую неделю - она пропала еще 14 декабря. К счастью, ее нашли живой.

- Найдена, жива! Всем спасибо за помощь в поиске, - сообщили в группе ВКонтакте поискового отряда.

Напомним, что в Верхней Пышме, в поселке Балтым, пропал 36-летний Сайко Ярослав Михайлович. О его местонахождении ничего неизвестно с 11 декабря. Сейчас его разыскивают волонтеры поисковых отрядов и полицейские.