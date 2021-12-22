В Свердловской области в лагерях и санаториях отдохнули больше 400 тысяч детей

Более 70% опрошенных родителей отметили положительный эффект от посещения детьми летних лагерей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в лагерях и санаториях отдохнули больше 413 210 детей. Среди них санатории круглогодичного действия за год посетили 16 852 детей. В загородных оздоровительных лагерях отдохнул 59 281 ребенок. 109 809 детей посещали городские лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха - 1 626 детей.

- С учетом заявленных рекомендаций на оздоровительную кампанию 2021 года можно с уверенностью сказать, что задача по максимальному охвату организованным отдыхом детей выполнена, - рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Согласно мониторингу по итогам оздоровительной кампании, более 70% опрошенных родителей отметили положительный эффект от посещения детьми летних лагерей, 90% родителей остались довольны организацией питания в оздоровительных учреждениях.

В этом году лагеря и санатории работали с учетом коронавирусных мер. Как отметили в департаменте информполитики, особое внимание было уделено вакцинации - к работе в лагерях допускались только привитые от коронавируса сотрудники. Также обязательным для них было ПЦР-тестирование.