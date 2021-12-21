В Екатеринбурге спасли домашнего кота, который не мог слезть с дерева

Кот вскарабкался на ветки и не смог слезть обратно. Фото: ЗооСпас Екатеринбург

В Екатеринбурге вечером 21 декабря с дерева спасатели сняли домашнего черного кота. Как сообщает городской ЗооСпас он вскарабкался на ветки и не смог слезть обратно.

- Достаточно простой случай, если не считать некоторых сложностей, которые в ходе подъёма создавались густой чащей боковых веток, покрывавшей весь ствол, - рассказали спасатели.

Питомца передали хозяйке, сейчас он в безопасности.

Ранее Екатеринбуржцы из «Зооспаса» пришли на помощь котику, который взобрался на высокий тополь и не смог спуститься самостоятельно. Бедолага просидел на ветке почти два дня. Спасателям позвонили неравнодушные жители двора, где находился пушистый. Спасенным оказался кот белого цвета, который, очевидно, потерялся совсем недавно.