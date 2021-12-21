Инцидент произошел 21 декабря в 19:30. Фото: ГИБДД Свердловской области

В Асбесте в ДТП с пьяным водителем погиб мужчина. Как сообщает Свердловская Госавтоинспекция иномарку «Фольцваген Пассат» занесло на скользкой дороге, она вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Ладой Калиной».

Виновник аварии остался цел. Фото: ГИБДД Свердловской области

Инцидент произошел 21 декабря в 19:30. В результате ДТП 48-летний водитель пострадавшей легковушки скончался на месте, а его пассажирка госпитализирована с переломом ребер. Женщина не смогла ничего пояснить, так как ничего не помнит.

- Со слов водителя «Фольцваген Пассат», установлено, что он приезжал к знакомым, в коллективный сад, где употребил спиртные напитки, после чего, решил вернуться обратно в Екатеринбург, - рассказали в региональной ГИБДД.

По факту ДТП ведется следствие. Фото: ГИБДД Свердловской области

Виновник аварии остался цел, во время проверки у него обнаружили 1,026 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По факту ДТП ведется следствие.