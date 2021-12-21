В городской больнице Ревды обновилось оборудование для пациентов с болезнями сердца

Пациент крутит педали с различным уровнем нагрузки. Фото: Минздрав Свердловской области

В городской больнице Ревды обновили велоэргометр. Как сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области это оборудование поможет не только исследовать нарушения ритма сердца при нагрузке, но и диагностировать сердечную и легочную недостаточность.

- Пациент крутит педали с различным уровнем нагрузки. В процессе прибор фиксирует уровень артериального давления и снимает электрокардиограмму, - рассказали в Минздраве.

На основе этого медики ставят диагноз и назначают лечение. Велоэргометр медучреждение получило в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и в целях развития проекта «Здравоохранение».

Ранее депутат гордумы подарил новое оборудование екатеринбуржской больнице. По данным Министерства здравоохранения Свердловской области благотворитель приобрел за 200 тысяч рублей кислородный концентратор и шприцевой насос.