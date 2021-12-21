Мероприятие приурочено ко Всероссийской благотворительной новогодней акции. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге полицейские в новогодних костюмах поздравили детей из неблагополучных семей. Как сообщает региональное ГУ МВД ребятам подарили сладкие подарки.

- Мероприятие приурочено ко Всероссийской благотворительной новогодней акции «Елка желаний», - рассказали в МВД.

Участники, примерив на себя костюмы Снегурочки и Деда Мороза, поздравили малышей и послушали их стихи и планы на 2022 год. Также организаторы напомнили взрослым о необходимости надлежащего воспитания и содержания детей, а ребятам – о правилах, которые необходимо соблюдать на улице в зимнее время.

Ранее Екатеринбург встретил Деда Мороза из Великого Устюга. Сказочный состав выехал из Великого Устюга 5 декабря. В пути он пробудет 41 день, проехав в общей сложности 13 тыс. километров. Маршрут проходит через 36 городов, расположенных в 31 регионе России.