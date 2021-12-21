В Каменске-Уральском потушили горящий гараж с машиной внутри

С помощью дыхательных аппаратов огнеборцы спасли двоих людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском на улице Механизаторов потушили горящий гараж с машиной внутри. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области сообщение о возгорании поступило в часть 21 декабря в 17:06.

- На площади 117 квадратных метров сгорели: надворные постройки, легковой автомобиль "Daewoo Matiz", повреждены: кровля, перекрытие гаража, кровля, домашнее имущество частного жилого дома, - рассказали в МЧС.

С помощью дыхательных аппаратов огнеборцы спасли двоих людей, пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 14 человек личного состава. Пламя было ликвидировано в 17:38.

Напомним, что в Нижнем Тагиле торговый центр работает без системы пожаротушения. Из-за спора владельцев ТЦ «Феникс» жизни посетителей находятся под угрозой.