Появились подробности аварии, из-за которой перекрывали трассу «Екатеринбург – Тюмень»

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Появились подробности массовой аварии, из-за которой на несколько часов перекрывали движение по федеральной трассе «Екатеринбург – Тюмень». Как оказалось, 62-летний водитель «КАМАЗа» выехал на встречную полосу и влетел в МАН, за рулем которого сидел 42-летний мужчина. Удар был такой силы, что пожилой водитель скончался на месте.

- После этого МАН допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ с полуприцепом и с автомобилем МАЗ ШМИТЦ. Сотрудниками Госавтоинспекции, прибывшими на место ДТП, выясняются обстоятельства аварии, опрашиваются очевидцы, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее стало известно, что трассу Екатеринбург – Тюмень частично перекрыли из-за массовой аварии. По предварительным данным, участниками столкновения стали четыре автомобиля: три грузовика и легковушка. Известно, что движение ограничивали в сторону Тюмени.