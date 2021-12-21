Участки дороги Екатеринбург-Тюмень увеличили до четырех полос

Помимо этого, установили наземный переход рядом с деревней Марково. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участки трассы Екатеринбург-Тюмень расширили до четырех полос. Как сообщает УРАЛУПРАВАВТОДОР суммарная длина новой дороги больше 30 километров.

- Также капитально отремонтировали и расширили 5 мостов через реки Суетка, Балаир, Юшала, Сугат и Юрмыч, устроили 4 разворотных петли, - рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, установили наземный переход рядом с деревней Марково, а в 2022 они появятся в Сугат и Чупина.

- В этом году был начат капитальный ремонт участка 123 – 148 километров (обход Камышлова), но там уже с опережением сроков готовы 4 полосы движения с разделением потоков, стоят барьерное ограждение и знаки, в следующем году работы там завершатся, - добавили в УРАЛУПРАВАВТОДОР.

По словам заместителя начальника Уралуправтодора Владимира Тельнова, строительные работы на трассе Екатеринбург-Тюмень завершатся в 2024 году.