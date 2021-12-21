Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене уступил казахстанскому «Барысу»

Кстати, нынешний матч стал дебютным для нового голкипера уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб из Екатеринбурга «Автомобилист» вышел с десятидневной игровой паузы и уступил казахстанскому «Барысу» на домашней арене. Матч, проходивший в КРК «Уралец», завершился со счетом 0:2.

Счет в игре был открыт только через полтора периода после стартового свистка. В составе гостей площадки на 35 минуте отличился нападающий Роман Старченко, после чего безголевая серия продолжилась. Однако на 60 минуте за 40 секунд до финальной сирены Вэй Линден забросил шайбу в пустые ворота.

Кстати, нынешний матч стал дебютным для нового голкипера уральцев. Ранее Юхан Маттссон защищал рамку рижского «Динамо». Сейчас в активе «Автомобилиста» 39 очков в 40 проведенных матчах, клуб занимает восьмую строчку восточной конференции.