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Общество21 декабря 2021 15:55

Движение по трассе Екатеринбург-Серов ограничили большегрузам из-за непогоды

Наряды ГИБДД продолжают патрулировать дороги
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Сотрудники Госавтоинспекции просят с понимание относится к изменениям.

Сотрудники Госавтоинспекции просят с понимание относится к изменениям.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение по трассе Екатеринбург-Серов ограничили грузовым машинам из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области наряды ГИБДД продолжают патрулировать дороги.

- Временно введено ограничение движения грузового транспорта от Невьянска до Верхнепышминского района, - уточнили в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции просят с понимание относится к изменениям и советуют снижать скорость на автодорогах. Они также рекомендуют водителям отказаться от дальних поездок и быть внимательными во время движения.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции, а также по телефону 112. Сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.