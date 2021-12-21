Движение по трассе Екатеринбург-Серов ограничили большегрузам из-за непогоды

Сотрудники Госавтоинспекции просят с понимание относится к изменениям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение по трассе Екатеринбург-Серов ограничили грузовым машинам из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области наряды ГИБДД продолжают патрулировать дороги.

- Временно введено ограничение движения грузового транспорта от Невьянска до Верхнепышминского района, - уточнили в ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции просят с понимание относится к изменениям и советуют снижать скорость на автодорогах. Они также рекомендуют водителям отказаться от дальних поездок и быть внимательными во время движения.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции, а также по телефону 112. Сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.