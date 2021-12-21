В Екатеринбурге под снос попал бывший дом первого президента России Бориса Ельцина

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В Екатеринбурге городские власти решила провести общественные обсуждения по проекту реконструкции улицы Кирова, этот участок расположился от улиц Долорес Ибаррури до улицы Плотников. Предполагается, что аварийные дома снесут, после чего пройдет реконструкция трамвайного кольца и благоустройство площади Субботников и набережной Верх-Исетского пруда.

Как оказалось, под программу сноса попал и дом на Кирова, 34. Ранее в этом здании в середине пятидесятых годов жил бывший президент России Борис Ельцин вместе со своей женой Наиной. В настоящее время в двухэтажке разместили супермаркет известной торговой сети и офисные помещения.

Известно, что общественные слушания продлятся до 25 января 2022 года, а а экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, открылась уже 14 декабря.